LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 5 km al traguardo | battaglia in salita nel vento

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.15 3 km al! 16.14 Mantiene i suoi 7-8” di vantaggio Damiano Caruso. Dietro partono degli scatti, tutti però finora bloccati dalpiù che dalla pendenza! 16.13 Ancora un’accelerazione della UAE! Ci prova Adam Yates che però non sembra riuscire a fare la differenza. 16.12 Caruso ha preso una cinquantina di metri di vantaggio e ora sta gestendo l’andatura. Dietro non c’è stata una risposta netta fino a questo momento. 16.11 Il gruppo è ora tirato da Jai Hindley, probabile indizio a favore di Aleksandr Vlasov come capitano della formazione tedesca. 16.10 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE! Tirreno-Adriatico Morro d'Oro-Sarnano Sassotetto - _amr_2 : RT @TirrenAdriatico: Oggi si sale alla Tirreno-Adriatico @CA_Ita e quando si sale arriva lo spettacolo! ???? Segui la diretta ?? - CyclingNewsOnly : Tirreno Adriatico Stage 5 LIVE #cyclingnews #cyclist #bikenews #cycling @PodiumCafe - roadcyclistbcn : RT @TirrenAdriatico: Oggi si sale alla Tirreno-Adriatico @CA_Ita e quando si sale arriva lo spettacolo! ???? Segui la diretta ?? - iltedesco22 : RT @TirrenAdriatico: Oggi si sale alla Tirreno-Adriatico @CA_Ita e quando si sale arriva lo spettacolo! ???? Segui la diretta ?? -

Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi. ...COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER AGGIORNARE ...... TV E STREAMING - La terza tappa della- Adriatico 2023 scatterà alle ore 10:40 dal ... Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora. L'...

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 15 km al traguardo, si prepara la battaglia sull’ascesa finale OA Sport

TIRRENO-ADRIATICO - Dopo la vittoria di Roglic a Tortoreto, sul primo arrivo all'insù di questa edizione, ecco la tappa regina con arrivo a Sassotetto.Cambia il finale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, per motivi di sicurezza a causa del troppo vento nella zona del traguardo originario, posto a 1.465 metri di quota a Sarnano-Sassotetto. La ...