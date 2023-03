LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo | la corsa entra nel vivo

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.10 Tratto di discesa reso difficile dalle fortissime folate di vento che si stanno scagliando sulla. Fa le traiettorie in gruppo Filippo Ganna. 15.08 Il gruppo scollina con 30” di ritardo, spinto sempre dall’azione degli INEOS Grenadiers. 15.07 Termina la salita per i battistrada. Il primo a transitare sul GPM è Florian Stork del Team DSM davanti a Davide Ballerini. 15.06 40 km al! Lasi sta accendendo. 15.04 Erik Fetter ha perso le ruote dei suoi compagni di fuga che ora si avvicinano allo scollinamento. Fa fatica anche Zdenek ...

Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi.

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: torna il sole sulla corsa, gruppo in ritardo di 2' sulla fuga OA Sport

TIRRENO-ADRIATICO - Dopo la vittoria di Roglic a Tortoreto, sul primo arrivo all'insù di questa edizione, ecco la tappa regina con arrivo a Sassotetto.Cambia il finale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, per motivi di sicurezza a causa del troppo vento nella zona del traguardo originario, posto a 1.465 metri di quota a Sarnano-Sassotetto. La ...