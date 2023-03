LIVE Spezia-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Calhanoglu e Onana, la scelta in attacco. Semplici a specchio | Primapagina (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 20:33:00 Arrivano conferme: Si apre al Picco di La Spezia la 26esima giornata di Serie A: l’Inter, impegnata in settimana in Champions League contro il Porto, anticipa in casa dello Spezia del ritrovato Nzola per continuare la corsa in testa al “campionato delle altre”, con il Napoli che rimane a distanza siderale anche dopo aver perso l’ultima. Inzaghi sceglie il turnover moderato con Brozovic e Lukaku protagonisti, Skriniar ancora fuori libera spazio per Darmian sulla fascia, davanti a D’Ambrosio. Semplici ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona salvezza, ma deve fare i conti con una vera e propria emergenza sulla corsia di sinistra, che non ha Interpreti di ruolo a disposizione. LE STATISTICHE L’Inter è rimasta imbattuta nei cinque precedenti ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 20:33:00 Arrivano conferme: Si apre al Picco di Lala 26esima giornata di Serie A: l’, impegnata in settimana in Champions League contro il Porto, anticipa in casa dellodel ritrovato Nzola per continuare la corsa in testa al “campionato delle altre”, con il Napoli che rimane a distanza siderale anche dopo aver perso l’ultima. Inzaghi sceglie il turnover moderato con Brozovic e Lukaku protagonisti, Skriniar ancoralibera spazio per Darmian sulla fascia, davanti a D’Ambrosio.ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona salvezza, ma deve fare i conti con una vera e propria emergenza sulla corsia di sinistra, che non hapreti di ruolo a disposizione. LE STATISTICHE L’è rimasta imbattuta nei cinque precedenti ...

