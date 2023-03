LIVE Spezia-Inter, 26ª giornata Serie A: segui la partita in diretta (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia-Inter è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Spezia allenato da Leonardo Semplici. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023)è l’incontro valido per la ventiseiesimadiA 2022-2023:l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Leonardo Semplici. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio Alberto Picco di La. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potrannore latestuale a questo indirizzo:-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina),-News.it sul sito (scopri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_TV : ??? LIVE! ?? È in onda LiveMatch pre #SpeziaInter ???? ?? In studio @EvaGini, Thomas #Lawrence e Marco #Andreolli ??… - tuttointer24 : Streaming Gratis Spezia-Inter: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - ItalyNowadays : Serie A: Spezia-Inter LIVE. #Sport - elprinsipesbt : RT @Inter_TV: ??? LIVE! ?? È in onda LiveMatch pre #SpeziaInter ???? ?? In studio @EvaGini, Thomas #Lawrence e Marco #Andreolli ?? I numeri… - internewsit : LIVE Spezia-Inter, 26ª giornata Serie A: segui la partita in diretta - -