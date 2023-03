LIVE Spezia-Inter 1-0 | Dragowski para di tutto | poi segna Maldini!

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si apre al Picco di Lala 26esima giornata di Serie A: l', impegnata in settimana in Champions League contro il Porto, anticipa...

Il tabellino di- Inter 1 - 0 () vedi anche Champions League, Inter - Porto 1 - 0: decide un gol di Lukaku. VIDEO 55' Maldini(3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; ...In campo- Inter 1 - 0Dragowski para il rigore di LautaroAllo stadio Picco, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Picco,e Inter si affrontano per la 26esima giornata della Serie A ...

Questa sera, la squadra di Simone Inzaghi ha l’obiettivo di conquistare tre punti in casa dello Spezia di Leonardo Semplici, per dimenticare l’esito dell’ultima nefasta trasferta di Bologna e trovare ...Turnover per Inzaghi in vista del Porto: Handanovic in porta e D'Ambrosio in difesa con Darmian che scala in fascia. Si rivede Brozovic dall'inizio, davanti Lukaku in coppia con Lautaro Martinez. Semp ...