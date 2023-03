LIVE Spezia-Inter 0-0: Dragowski para un rigore a Lautaro, poi gli nega ancora il gol (Di venerdì 10 marzo 2023) Si apre al Picco di La Spezia la 26esima giornata di Serie A: l'Inter, impegnata in settimana in Champions League contro il Porto, anticipa... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Si apre al Picco di Lala 26esima giornata di Serie A: l', impegnata in settimana in Champions League contro il Porto, anticipa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_TV : ??? LIVE! ?? È in onda LiveMatch pre #SpeziaInter ???? ?? In studio @EvaGini, Thomas #Lawrence e Marco #Andreolli ??… - LucaColucci1 : RT @Calciodiretta24: Spezia - Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - internewsit : LIVE - Spezia-Inter 0-0, Dragowski para il calcio di rigore a Lautaro Martinez - - Corriere : Spezia-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Lukaku, in porta Handanovic. Diretta - tvdellosport : LIVE - Spezia-Inter apre la 26esima giornata di Serie A: segui gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito ????… -