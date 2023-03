LIVE Short track | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pietro Sighel e le staffette cercano l’impresa

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti nellatestuale della seconda giornata deididi Seul. Sul ghiaccio sudcoreano la squadra azzurra cercherà di stupire dopo le ottime prove fornite dallee le buone indicazioni destate nelle prove individuali. Si assegneranno le prime medaglie con il programma che prevede quarti, semifinali e finali dei 500 metri e dei 1500 metri sia maschili che femminili. Chiara Betti, Arianna Valcepina ed Arianna Sigel saranno protagoniste nei 500, con quest’ultima che è avanzata ai quarti dei 1500 assieme a Gloria Ioratti, mentre Elisa Confortola dovrà passare per i ripescaggi. Per quel che riguarda il settore maschile torneranno sul ghiaccio nei quarti dei ...

LIVE Short track, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pietro Sighel e gli azzurri per stupire OA Sport

