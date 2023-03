LIVE Sci alpino, Gigante Are 2023 in DIRETTA: prima manche alle 10.00, i pettorali di partenza (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali DI partenza Programma, orari, Tv e streaming del Gigante di Are – Presentazione della due giorni di Coppa a Are – Le convocate dell’Italia per la tappa di Are – Classifica della Coppa del Mondo femminile – I qualificati azzurri per le finali di Soldeu Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Are (Svezia), valido per la coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino femminile. Sulle nevi svedesi c’è attesa in casa Italia, soprattutto per il Gigante femminile, con le azzurre che hanno la possibilità di salire sul podio. Sono passati oltre dieci anni dallo slalom di Are del 20 dicembre 2012, che coincise con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIProgramma, orari, Tv e streaming deldi Are – Presentazione della due giorni di Coppa a Are – Le convocate dell’Italia per la tappa di Are – Classifica della Coppa del Mondo femminile – I qualificati azzurri per le finali di Soldeu Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladeldi Are (Svezia), valido per la coppa del Mondo 2022-di scifemminile. Sulle nevi svedesi c’è attesa in casa Italia, soprattutto per ilfemminile, con le azzurre che hanno la possibilità di salire sul podio. Sono passati oltre dieci anni dallo slalom di Are del 20 dicembre 2012, che coincise con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kiriluvbot : se dovesse fare sci@ll@ al live (improbabile) io potrei schiattare lì ve lo dico - infoitsport : LIVE - SCI DI FONDO,Mondiali Planica 2023: mass start maschile (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: tripletta austriaca in una gara pazza - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SuperG #Kvitfjell Meteo pazzo e #Goggia beffata nel finale dalle austriache #Ortlieb #Venier… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: gara quasi decisiva per la Coppa di specialità -