LIVE Sci alpino | Gigante Are 2023 in DIRETTA | Federica Brignone è ancora seconda! Record di vittorie e Coppa di specialità per Shiffrin

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00. Questa la classifica finale deldi Are: 1Mikaela USA 1:54.64 2ITA 1:55.28 +0.64 3 HECTOR Sara SWE 1:55.56 +0.92 4 VLHOVA Petra SVK 1:56.06 +1.42 5 WORLEY Tessa FRA 1:56.42 +1.78 6 GRENIER Valerie CAN 1:56.44 +1.80 7 ROBINSON Alice NZL 1:56.61 +1.97 8 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:56.75 +2.11 9 BRUNNER Stephanie AUT 1:56.78 +2.14 9 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:56.78 +2.14 11 BASSINO Marta ITA 1:56.84 +2.20 19 PLATINO Elisa ITA 1:57.74 +3.10 20 MELESI Roberta ITA 1:57.92 +3.28 13.58. Niente top ten per Bassino che ha chiuso all’undicesimo posto, 19ma Platino e 20ma Melesi, quattro italiane nelle prime 20, buon risultato di squadra delle azzurre, con le giovani che crescono 13.58: Podio numero 55 per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.59: La tedesca Duerr si inserisce davanti a Goggia, è 25ma con 323 di ritardo 10.57: Ritardo molto pesante per Sofia Goggia che ac ...ÅRE - Comincia la penultima tappa della Coppa del Mondo 2022/23. Sulla Gästrappet è in programma il gigante femminile, dove torna Marta Bassino ...