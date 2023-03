LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: percorso ridotto e partenza ritardata, cos’è successo (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 Frazione accorciata dunque, con la partenza da Tourves che sarà neutralizzata, mentre si comincerà ufficialmente a La Fontaine d’Aragon, al km 117,8. Al momento, però, ribadiamo, non vi sono notizie circa l’orario in cui si potrà dare il via alla tappa di oggi. En raison du fort vent, l’étape du jour sera raccourcie. La première partie en sera neutralisée, et le départ réel sera donné au km 117,8 à La Fontaine d’Aragon. Plus d’informations sur l’horaire de départ exact ainsi que le kilométrage à suivre. #ParisNice — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2023 11.40 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo pronti per poter vivere insieme la sesta tappa della ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 Frazione accorciata dunque, con lada Tourves che sarà neutralizzata, mentre si comincerà ufficialmente a La Fontaine d’Aragon, al km 117,8. Al momento, però, ribadiamo, non vi sono notizie circa l’orario in cui si potrà dare il via alladi. En raison du fort vent, l’étape du jour sera raccourcie. La première partie en sera neutralisée, et le départ réel sera donné au km 117,8 à La Fontaine d’Aragon. Plus d’informations sur l’horaire de départ exact ainsi que le kilométrage à suivre. #ParisNice — Paris-Nice (@ParisNice) March 10,11.40 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo pronti per poter vivere insieme la sestadella ...

