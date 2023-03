LIVE Italia-Ungheria 9-8, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: gli azzurri soffrono nell’ultimo quarto (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’43” Palla persa dagli azzurri e superiorità per l’Ungheria 2’09” Incredibile palla rubata dagli azzurri! 2’19” Time out Ungheria con la superiorità numerica a favore 2’37” Ancora una superiorità sprecata dall’Italia con una conclusione centrale 3’06” Gol Ungheria! azzurri sfortunati. La deviazione difensiva che stava ponendo fine alla superiroità magiara fa finire il pallone tra le mani di Burian che batte Del Lungo. 9-8 3’54” Superiorità sprecata malamente dagli azzurri con una conclusione alta. Ora c’è da soffrire 4’09” Time out Italia che ha la superiorità numerica. Momento molto importante del match 4’30” Stavolta arriva la rete in superiorità ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’43” Palla persa daglie superiorità per l’2’09” Incredibile palla rubata dagli! 2’19” Time outcon la superiorità numerica a favore 2’37” Ancora una superiorità sprecata dall’con una conclusione centrale 3’06” Golsfortunati. La deviazione difensiva che stava ponendo fine alla superiroità magiara fa finire il pallone tra le mani di Burian che batte Del Lungo. 9-8 3’54” Superiorità sprecata malamente daglicon una conclusione alta. Ora c’è da soffrire 4’09” Time outche ha la superiorità numerica. Momento molto importante del match 4’30” Stavolta arriva la rete in superiorità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA - PGEsportsIT_LoL : ?? Siamo live con l'ultimo playday di regular del #PGNATS e non vogliamo che ve ne pentiate come un ADC che non fa l… - marisa_coen : RT @lorepregliasco: Giovedì prossimo al @CircoloLettori il penultimo live di Qui si fa l'Italia ???? Una tra le puntate più amate della prima… - maina_enrica : Marco Mengoni - Radio Italia Live (23/12/2022) - theOldGeorgie : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ???????????????????? ???? ?????????????? ?? Obiettivo ????????????! Su @La7tv “Coppa Italia Live” con i… -