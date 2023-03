LIVE Italia-Taipei 7-11, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: serve un miracolo nell’ultimo inning (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 0 strike. Brett Sullivan in battuta. Anche Dominic Fletcher gira subito e viene eliminato in prima base. L’Italia sembra non crederci più. Ora Dominic Fletcher. Pasquantino subito eliminato in prima base. Partita molto negativa per lui. Italia-Taipei 7-11 dopo 8 inning. Chiaramente ora servirà un miracolo. Chiang eliminato al volo. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Cheng eliminato al volo. 2 out per Taipei, che ha ancora un uomo in terza base. Chiang in battuta. 2 ball, 2 strike. Lancio pazzo di Scotti, Chen avanza in terza base. Gli azzurri sembrano essere usciti con la testa da questa partita. Scotti si becca subito un doppio da parte di Chen. Taipei ci sta surclassando. Entra ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1 ball, 0 strike. Brett Sullivan in battuta. Anche Dominic Fletcher gira subito e viene eliminato in prima base. L’sembra non crederci più. Ora Dominic Fletcher. Pasquantino subito eliminato in prima base. Partita molto negativa per lui.7-11 dopo 8. Chiaramente ora servirà un. Chiang eliminato al volo. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Cheng eliminato al volo. 2 out per, che ha ancora un uomo in terza base. Chiang in battuta. 2 ball, 2 strike. Lancio pazzo di Scotti, Chen avanza in terza base. Gli azzurri sembrano essere usciti con la testa da questa partita. Scotti si becca subito un doppio da parte di Chen.ci sta surclassando. Entra ...

