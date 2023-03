LIVE Italia-Taipei 7-11, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: azzurri sconfitti con merito (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 16.13 La classifica del girone vede l’Olanda in testa con 2-0, poi Italia e Taipei 1-1, Cuba e Panama 1-2. 16.10 Per passare il turno diventa ora decisiva la sfida di domani con Panama (alle 5.00 di notte). Mike Piazza dovrà giocoforza affidarsi ai lanciatori migliori, a costo di rimanere con la coperta corta in vista dell’Olanda domenica. 16.08 L’Italia torna bruscamente sulla terra dopo la roboante vittoria con Cuba. Oggi il bullpen non è stato all’altezza, concedendo ben 16 valide a Taipei. Gli azzurri hanno concesso punti in ben 6 inning su 8, troppo per pensare di poter vincere. Insomma, Taipei non ha rubato davvero ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 16.13 La classifica del girone vede l’Olanda in testa con 2-0, poi1-1, Cuba e Panama 1-2. 16.10 Per passare il turno diventa ora decisiva la sfida di domani con Panama (alle 5.00 di notte). Mike Piazza dovrà giocoforza affidarsi ai lanciatori migliori, a costo di rimanere con la coperta corta in vista dell’Olanda domenica. 16.08 L’torna bruscamente sulla terra dopo la roboante vittoria con Cuba. Oggi il bullpen non è stato all’altezza, concedendo ben 16 valide a. Glihanno concesso punti in ben 6 inning su 8, troppo per pensare di poter vincere. Insomma,non ha rubato davvero ...

