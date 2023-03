LIVE Italia-Taipei 6-5, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: un doppio di Frelick regala il sorpasso agli azzurri (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora Woods sul monte. 1 ball, 0 strike. Vedremo ora a chi si affiderà Piazza sul monte di lancio. E’ un inning difensivo davvero chiave per l’Italia. Tzu-Wei Lin in battuta. Strike-out, finisce qui il quarto inning offensivo dell’Italia. Ora però bisogna tenere assolutamente in difesa! Altro foul. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. David Fletcher in battuta. SAAAAAAAL Frelick! Sfiora il fuoricampo, ma è un fantastico doppio! Lopez e Mastrobuoni a casa base, sorpasso Italia! 6-5! Arriva la valida di Mastrobuoni, l’Italia trova il punto del 4-5 con Sullivan. Ora abbiamo Lopez in seconda, Mastrobuoni in prima e 2 eliminati. Sal Frelick in battuta. 1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAncora Woods sul monte. 1 ball, 0 strike. Vedremo ora a chi si affiderà Piazza sul monte di lancio. E’ un inning difensivo davvero chiave per l’. Tzu-Wei Lin in battuta. Strike-out, finisce qui il quarto inning offensivo dell’. Ora però bisogna tenere assolutamente in difesa! Altro foul. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. David Fletcher in battuta. SAAAAAAAL! Sfiora il fuoricampo, ma è un fantastico! Lopez e Mastrobuoni a casa base,! 6-5! Arriva la valida di Mastrobuoni, l’trova il punto del 4-5 con Sullivan. Ora abbiamo Lopez in seconda, Mastrobuoni in prima e 2 eliminati. Salin battuta. 1 ...

