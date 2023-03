LIVE Italia-Taipei 2-5, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: pitcher azzurri in crisi (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Singolo di Sullivan, Dominic Fletcher in seconda base. E’ il momento di Vito Friscia. Foul. 0 ball, 1 strike. Base ball. Dominic Fletcher avanza in prima base. C’è Brett Sullivan sul piatto. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Ora va in battuta Dominic Fletcher contro Wang. Bisogna rimanere concentrati e pensare a recuperare un punticino per volta. Nel Baseball può succedere di tutto. Italia-Taipei 2-5 dopo 3 inning. Partita ancora lunghissima, ma o monte di lancio e difesa si mettono a posto o sarà durissima. L’Italia esce finalmente da questo terzo inning da incubo, ma Taipei aveva sfiorato una nuova valida. 2 ball, 1 strike. Tzu-Wei Lin in battuta. 1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASingolo di Sullivan, Dominic Fletcher in seconda base. E’ il momento di Vito Friscia. Foul. 0 ball, 1 strike. Base ball. Dominic Fletcher avanza in prima base. C’è Brett Sullivan sul piatto. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Ora va in battuta Dominic Fletcher contro Wang. Bisogna rimanere concentrati e pensare a recuperare un punticino per volta. Nelpuò succedere di tutto.2-5 dopo 3 inning. Partita ancora lunghissima, ma o monte di lancio e difesa si mettono a posto o sarà durissima. L’esce finalmente da questo terzo inning da incubo, maaveva sfiorato una nuova valida. 2 ball, 1 strike. Tzu-Wei Lin in battuta. 1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ESA_Italia : RT @ASI_spazio: Al via l'evento '#Juice - il contributo dell'Italia':@Leonardo_IT ha aperto le porte del suo stabilimento di Campi di Bisen… - bot_naps : Quel trentacinquenne di Shas ha bannato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Leonardo_IT : RT @ASI_spazio: Al via l'evento '#Juice - il contributo dell'Italia':@Leonardo_IT ha aperto le porte del suo stabilimento di Campi di Bisen… - ES1670 : Qui si sfiora il sublime #Razzi #Italia - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: Al via l'evento '#Juice - il contributo dell'Italia':@Leonardo_IT ha aperto le porte del suo stabilimento di Campi di Bisen… -