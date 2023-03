LIVE Italia-Galles 22-22, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: Aminu porta il match in parità (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61?- Battara non controlla il calcio di Edwards, ma arrivano le proteste del pubblico a causa di un placcaggio quando l’azzurro era ancor in elevazione. 60?- Italia che ruba la touch con Mattioli. Possesso che torna azzurro. 59?- Continua a litigare con le trasformazioni Sante, che stavolta colpisce il palo. Si resta sul 22 pari. 57?- METAAAA Italia! Aminu! L’Italia sfonda con la maul, guadagna l’ennesimo fallo ma sfrutta perfettamente il vantaggio raccogliendo con Aminu, che schiaccia in meta grazie ad un esplosivo colpo di reni. parità a quota 22. 57?- Puntuale il fallo in mischia chiusa dei Gallesi. Italia che va in touch. 55?- Ancora una volta imperfetti in attacco gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61?- Battara non controlla il calcio di Edwards, ma arrivano le proteste del pubblico a causa di un placcaggio quando l’azzurro era ancor in elevazione. 60?-che ruba la touch con Mattioli. Possesso che torna azzurro. 59?- Continua a litigare con le trasformazioni Sante, che stavolta colpisce il palo. Si resta sul 22 pari. 57?- METAAAA! L’sfonda con la maul, guadagna l’ennesimo fallo ma sfrutta perfettamente il vantaggio raccogliendo con, che schiaccia in meta grazie ad un esplosivo colpo di reni.a quota 22. 57?- Puntuale il fallo in mischia chiusa deii.che va in touch. 55?- Ancora una volta imperfetti in attacco gli ...

