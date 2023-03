LIVE Italia-Galles 17-22, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: Gallorini accorcia le distanze (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52?- Peccato. Gli azzurri stavano lentamente avanzando verso i 10 metri avversari, ma arriva un in avanti. Ce la fa intanto Gallorini, ed arriva anche il momento di Aminu. 52?- Ci sono purtroppo dei problemi per Gallorini. Speriamo che bastino le cure dei medici di campo. 51?- Italia che riesce finalmente a recuperare il pallone e riversarsi nella metà campo avversaria. 49?- Buon placcaggio in avanzamento di Berlese, che costringe i Gallesi ad indietreggiare. 48?- Elaborata e rischiosa azione del Galles, che si salva mantenendo il possesso ed evitando l’intercetto azzurro. 46?- Non va la trasformazione di Sante. Intanto esce Lavorenti, entra Berlese. 45?- METAAAA Italia! Gallorini!!! Gesi ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52?- Peccato. Gli azzurri stavano lentamente avanzando verso i 10 metri avversari, ma arriva un in avanti. Ce la fa intanto, ed arriva anche il momento di Aminu. 52?- Ci sono purtroppo dei problemi per. Speriamo che bastino le cure dei medici di campo. 51?-che riesce finalmente a recuperare il pallone e riversarsi nella metà campo avversaria. 49?- Buon placcaggio in avanzamento di Berlese, che costringe ii ad indietreggiare. 48?- Elaborata e rischiosa azione del, che si salva mantenendo il possesso ed evitando l’intercetto azzurro. 46?- Non va la trasformazione di Sante. Intanto esce Lavorenti, entra Berlese. 45?- METAAAA!!! Gesi ...

