LIVE Italia-Galles 12-15, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA: inizia il secondo tempo (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42?- Meta purtroppo confermata. Galles 20 Italia 12. 42?- META Galles. Era nell’aria. Houston schiaccia in meta, ma c’è lavoro per il TMO. Il placcaggio di Gesi ha forse portato fuori l’avversario prima del momento in cui la palla supera la linea di meta. 42?- Touch imperfetta degli ospiti, ma De La Rua con una finta riesce a spiazzare la difesa azzurra, ancora sotto pressione. 41?- Il peggior modo di ripartire per gli azzurri. Controllo errato di Brisighella, Galles che si porta all’interno dei 5 metri Italiani e guadagna un interessante calcio di punizione. secondo tempo 21:16 Rientrano in campo le due compagini. Si riparte! 21:03 Cinque minuti di black-out, peraltro in superiorità numerica, ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42?- Meta purtroppo confermata.2012. 42?- META. Era nell’aria. Houston schiaccia in meta, ma c’è lavoro per il TMO. Il placcaggio di Gesi ha forse portato fuori l’avversario prima del momento in cui la palla supera la linea di meta. 42?- Touch imperfetta degli ospiti, ma De La Rua con una finta riesce a spiazzare la difesa azzurra, ancora sotto pressione. 41?- Il peggior modo di ripartire per gli azzurri. Controllo errato di Brisighella,che si porta all’interno dei 5 metrini e guadagna un interessante calcio di punizione.21:16 Rientrano in campo le due compagini. Si riparte! 21:03 Cinque minuti di black-out, peraltro in superiorità numerica, ...

