LIVE – Cagliari-Ascoli 2-1 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ladi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di. I padroni di casa guidati da Claudio Ranieri, dopo il pareggio nel finale con il Brescia, vogliono assolutamente tornare alla vittoria per mantenere il loro attuale piazzamento in zona playoff. La compagine marchigiana, dal suo canto, è reduce dalla sconfitta casalinga con il Bari e spera di rialzare subito la testa per completare il sorpasso ai danni dei sardi. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 10 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Labelle91648543 : Live match Cagliari vs Ascoli ITALY: SERIE B Lien?? - CentotrentunoC : Serie B ?? Friday Night con orizzonte playoff quello dell'Unipol Domus tra il #Cagliari di Claudio #Ranieri e l'… - GibiSalottoRB : PREPARTITA LIVE CAGLIARI - ASCOLI VENERDI 10.03.2023 ORE 19:30

Le probabili formazioni di- Ascoli(4 - 4 - 2): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, ... su Sky Sport Calcio canale 202 dell'emittente televisiva e inoltre anche su Helbiz, ...... più che ad ogni altra avversaria attualmente nella competizione; infatti, in generale ha partecipato attivamente a più marcature solo contro il(nove: otto reti e un assist). Mbala Nzola ha ...Commenta per primo La Serie B torna in campo con il 29° turno. All' Unipol Domus , il venerdì di campionato si apre con la sfida trae Ascoli , delicatissima per gli equilibri della classifica. Per i sardi, guidati da Claudio Ranieri e al momento ottavi a quota 39, battere i bianconeri significherebbe consolidare in ...

LIVE | Serie B, Cagliari-Ascoli 0-1: chance per Mancosu Centotrentuno.com

Ventinovesima giornata del campionato di serie B che si apre con l'anticipo tra Cagliari e Ascoli. AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE delle gare.Cagliari e Ascoli scendono in campo all'Unipol Domus nel match valevole per la 29a giornata del campionato di Serie B ...