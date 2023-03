L'Italia U17 batte di misura Cipro: 2-1 (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli Azzurrini di Corradi superano di misura (2-1) Cipro nel secondo match della fase élite e si portano in testa al girone appaiando... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli Azzurrini di Corradi superano di(2-1)nel secondo match della fase élite e si portano in testa al girone appaiando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'Italia U17 batte di misura Cipro: 2-1: Gli Azzurrini di Corradi superano di misura (2-1) Cipro nel secondo match… - Filippomaggi97 : ?? U17 CIPRO ????-ITALIA ???? 1-2 Corradi cambia 5 elementi rispetto all'esordio contro l'Irlanda. Ritmi non alti per i… - legialloblu : ???? Weekend gialloblù: ??? SABATO 11 • 16:00 [U15] Cesena - Parma ??? DOMENICA 12 • 10:00 [U13] Juventus Club - Pa… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ????1?7? | ??? #Ravaglioli: «Abbiamo ancora due partite. Non possiamo sbagliare» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU17 #Ita… - TuttoNazionali : ????1?7? | ??? #Ravaglioli: «Abbiamo ancora due partite. Non possiamo sbagliare» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU17… -