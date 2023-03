L’Italia supera anche l’esame di francese | una doppietta di Ventriglia regala il successo alle Azzurrine

Leggi su seriea24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Una vittoria tira l’altra e così, dopo aver battuto Germania e Paesi Bassi ed essersi aggiudicata un mese fa il Torneo di Sviluppo UEFA disputato in Portogallo, la Nazionale Under 16 Femminile2-1 la Francia nelle prima due amichevoli in programma a Saint-Gratien (si replica sabato11.30) e conferma quanto di buono fatto vedere in questa prima parte di stagione. Ilporta la firma dell’attaccante della Roma Rosanna Ventriglia, che con un gol per tempo risolve un match equilibrato e ricco di emozioni, con continui capovolgimenti di fronte e tante occasioni da una parte e dall’altra. La più giovane delle Nazionali femminili conferma di poter arrivare facilmente al tiro, madi saper soffrire, opponendosi al tentativo di rimonta delle francesi nell’ultimo quarto d’ora dopo il 2-1 realizzato da ...