L’Italia non rinnovi la Via della Seta. Nietsche (Cnas) spiega perché (Di venerdì 10 marzo 2023) “L’Italia non dovrebbe rinnovare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Via della Seta”. Ha pochi dubbi Carisa Nietsche, ricercatrice associata del Transatlantic Security Program presso il Center for a New American Security di Washington DC, esperta delle relazioni tra Cina ed Europa. Il memorandum d’intesa sulla Via della Seta, firmato nel 2019 dal governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte, scade a marzo 2024 ma si rinnova automaticamente a meno che una delle due parti non comunichi un passo indietro entro tre mesi prima del rinnovo automatico. L’Italia è stato il primo ed è ancora l’unico Paese del G7 ad aver compiuto un passo simile. Il tema del rinnovo “ancora oggetto di valutazione”, ha detto nei giorni scorsi Giorgia Meloni, presidente del ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) “non dovrebbe rinnovare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Via”. Ha pochi dubbi Carisa, ricercatrice associata del Transatlantic Security Program presso il Center for a New American Security di Washington DC, esperta delle relazioni tra Cina ed Europa. Il memorandum d’intesa sulla Via, firmato nel 2019 dal governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte, scade a marzo 2024 ma si rinnova automaticamente a meno che una delle due parti non comunichi un passo indietro entro tre mesi prima del rinnovo automatico.è stato il primo ed è ancora l’unico Paese del G7 ad aver compiuto un passo simile. Il tema del rinnovo “ancora oggetto di valutazione”, ha detto nei giorni scorsi Giorgia Meloni, presidente del ...

