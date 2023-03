L’Italia nella morsa della siccità

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 marzo 2023) Da quelle parti l’inverno ha portato la neve e la diga di Ridracoli tracima. Ma è una falsa buona notizia perché quell’immagine “è null’altro che quella di un’oasi in un Nord Italia ormai caratterizzato da un andamento pluviometrico mediorientale”. Lo scrive nel suo report settimanale l’Osservatorio Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) sulle risorse idriche che restituisce l’immagine di un’Italianonostante l’inverno e la carenza d’acqua rischia di diventare drammatica con l’arrivo del caldo primaverile e poi estivo: in Piemonte, a febbraio, il deficit pluviometrico è stato dell’87,3%, superando il 90% nei bacini dei fiumi Ticino, Toce, Agogna-Terdoppio, Orba, Residuo Po-confluenza Tanaro, Dora Baltea fino a toccare il ...