L’intruso | come finisce il film?

Il film L'intruso, del 2019, finisce con il protagonista Scott (Michael Ealy) che è costretto a uccidere Charlie (Dennis Quaid) l'uomo che aveva venduto la sua casa a lui e alla moglie Annie (Meagan Good). La donna telefona al 911 affermando che il marito ha appena sparato a un intruso, in realtà Charlie era diventato una presenza oscura all'interno del loro nucleo familiare. Scott e Annie decidono di acquistare una splendida casa che si trova a Napa Valley e che viene chiamata Foxglove. Il proprietario è Charlie un uomo che ha perso la moglie Ellen, due anni prima, per un feroce cancro e che si è detto pronto a trasferirsi in Florida per andare a vivere con la figlia Cassidy. Sin da subito Charlie inizia a prendersi troppe confidenze con la famiglia che ha acquistato la sua casa e dice loro di essere residente al Royal Hotel in attesa ...

