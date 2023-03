L’Inter si butta (ancora) via, scatto salvezza dello Spezia che si impone 2-1 (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Inter cade a La Spezia regalando così al Napoli la possibilità, vincendo domani, sabato 11 marzo, contro l’Atalanta, di riportarsi a +18 sulla formazione di Simone Inzaghi che ancora una volta cade contro una squadra di medio-bassa classifica. Per Leonardo Semplici, invece, è la prima vittoria da quando siede sulla panchina bianconera e potrebbe valere tantissimo in ottica salvezza. L’Inter sciupa Lo Spezia prova a partire forte, ma la prima chance è di marca nerazzurra con Dragowski che respinge il tiro da fuori di Lautaro Martinez. Proprio il Toro avrebbe l’opportunità di portare in vantaggio L’Inter: l’argentino si presenta sul dischetto dopo un rigore assegnato dall’arbitro Marinelli dopo essere stato richiamato dal Var, ma il portiere di casa ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023)cade a Laregalando così al Napoli la possibilità, vincendo domani, sabato 11 marzo, contro l’Atalanta, di riportarsi a +18 sulla formazione di Simone Inzaghi cheuna volta cade contro una squadra di medio-bassa classifica. Per Leonardo Semplici, invece, è la prima vittoria da quando siede sulla panchina bianconera e potrebbe valere tantissimo in otticasciupa Loprova a partire forte, ma la prima chance è di marca nerazzurra con Dragowski che respinge il tiro da fuori di Lautaro Martinez. Proprio il Toro avrebbe l’opportunità di portare in vantaggio: l’argentino si presenta sul dischetto dopo un rigore assegnato dall’arbitro Marinelli dopo essere stato richiamato dal Var, ma il portiere di casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaniloBatresi : RT @MarcoLe86931402: Fatimi capire ma la colpa di Inzaghi qual e'??? Doveva entrare lui in campo e fare vedere agli attaccanti come si but… - MarcoLe86931402 : Fatimi capire ma la colpa di Inzaghi qual e'??? Doveva entrare lui in campo e fare vedere agli attaccanti come si… - BertoliSamuele : @marifcinter Perché le grandi squadre fanno sistematicamente un gol ogni 3/4 occasioni. L’Inter è una squadra medio… - Matteo86057623 : Scappa da uomo di merda qual è perché non gli comprano chi vuole lui butta merda sui suoi giocatori sulla sua dirig… - SuningVattene : @90ordnasselA Poi c'è l'Inter che non è in grado di vedere Skriniar o Dumfries a un prezzo decente, mentre butta ne… -

