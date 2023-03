L’Inter ancora una volta crolla in trasferta, lo Spezia punisce i nerazzurri 2-1 (Di venerdì 10 marzo 2023) I bianconeri dello Spezia tornano a vincere in casa dopo sei mesi, mentre per i nerazzurri arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Decide un rigore di Nzola, dopo che L’Inter aveva fallito n rigore con Lautaro, e pareggiato con un al ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 10 marzo 2023) I bianconeri dellotornano a vincere in casa dopo sei mesi, mentre per iarriva la seconda sconfitta consecutiva in. Decide un rigore di Nzola, dopo cheaveva fallito n rigore con Lautaro, e pareggiato con un al ... sul sito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Con 8 sconfitte la cosa che fa più impressione non sono tanto i potenziali 18 punti di distacco dalla vetta, ma il… - marifcinter : #Sala: 'Il mio auspicio è che l'Inter pure in una fase transitoria possa rimanere a San Siro. Qualcuno ha detto che… - marifcinter : Il sindaco di #Rozzano: “Siamo ancora ai se e non abbiamo informazioni a riguardo. Ma se si andasse avanti, siamo p… - bedconejo : RT @FBiasin: Con 8 sconfitte la cosa che fa più impressione non sono tanto i potenziali 18 punti di distacco dalla vetta, ma il fatto che l… - LaStampa : L’Inter ancora una volta crolla in trasferta, lo Spezia punisce i nerazzurri 2-1 -

Spezia - Inter, rabbia e frustrazione social dei tifosi nerazzurri: bufera su Inzaghi ... a differenza di Lukaku (provvidenza vuole che ci sarà poi l'... La capacità dell'Inter di complicarsi la vita da sola", analizza un ... E ancora, altri scrivono: "Continuo a non capire perché Lautaro si ... Spezia - Inter, le pagelle 2 - 1: Nzola strapazza i nerazzurri, bocciatura per Lukaku e Lautaro ...a Lautaro di fare oltre 40 metri di contropiede e poi di battere a porta ma ancora una volta Dragowski gli dice di no. Gli ultimi minuti del primo tempo sembrano un assedio nerazzurro, l'Inter spinge ... L'Inter ancora una volta crolla in trasferta, lo Spezia punisce i nerazzurri 2 - 1 I bianconeri dello Spezia tornano a vincere in casa dopo sei mesi, mentre per i nerazzurri arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Decide un rigore di Nzola, dopo che l'Inter aveva fallito n rigore con Lautaro, e pareggiato con un altro rigore di Lukaku. Ma i limiti strutturali della squadra nerazzurra vengono sempre più a galla, specie quando ci sono impegni di ... ... a differenza di Lukaku (provvidenza vuole che ci sarà poi'... La capacità dell'di complicarsi la vita da sola", analizza un ... E, altri scrivono: "Continuo a non capire perché Lautaro si ......a Lautaro di fare oltre 40 metri di contropiede e poi di battere a porta mauna volta Dragowski gli dice di no. Gli ultimi minuti del primo tempo sembrano un assedio nerazzurro,spinge ...I bianconeri dello Spezia tornano a vincere in casa dopo sei mesi, mentre per i nerazzurri arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Decide un rigore di Nzola, dopo cheaveva fallito n rigore con Lautaro, e pareggiato con un altro rigore di Lukaku. Ma i limiti strutturali della squadra nerazzurra vengono sempre più a galla, specie quando ci sono impegni di ... Colpaccio dello Spezia che al Picco affonda l'Inter 2-1. I liguri non vincevano in casa da settembre RaiNews