(Di venerdì 10 marzo 2023) Maldini e Nzolano l'che perde l'ottava partita in campionato, la sesta in trasferta. Corsa Champions complicata e martedì ci sarà la delicata sfida contro il Porto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, le pagelle di CM: blackout Lautaro, il 'Toro' affonda l'Inter. Brozovic luci e ombre: Handanovic 5,5: Non c’… - cmdotcom : #Inter, le pagelle di CM: blackout Lautaro, il 'Toro' affonda l'Inter. Brozovic luci e ombre - RaiSport : Calcio, 26a giornata di Serie A: #SpeziaInter 2-1. La squadra di Semplici affonda i nerazzurri grazie a Maldini jr… - RaiNews : Calcio, 26a giornata di Serie A: #SpeziaInter 2-1. La squadra di Semplici affonda i nerazzurri grazie a Maldini jr… - sportli26181512 : Festa Spezia con Maldini e Nzola. L'Inter affonda: è già l'ottavo ko: Festa Spezia con Maldini e Nzola. L'Inter aff… -

Romagnoli 6: Il compagno, lui entra e nella porzione di gara a lui riservata non combina ... Pezzella 5,5: Dalla sua parte l'sfonda continuamente con Barella e Dumfries. Gonzalez 6: In ...

L'Inter affonda al Picco: lo Spezia vince 2-1 ilGiornale.it

Altro passo falso per l'Inter, che nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A viene sconfitto 2-1 dallo Spezia. I nerazzurri dominano in lungo e in largo per tutta la durata della gara e sbagliano un ...La presentazione della 26^Si gioca ancora su quattro giorni, aprono e chiudono le danze le milanesi, di scena contro Spezia e ...