L’intelligenza artificiale è pericolosa? Un simbolo americano svela cosa potrebbe accaderci

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ormai non passa giorno senza checompia un nuovo passo in avanti. Ma una delle menti più brillanti in circolazione lancia un monito da non sottovalutare. Viviamo nel secolo dele sempre più le nostre vite sono e saranno influenzate da software, algoritmi e robot. Non vale solo nell’ambito prettamente tecnico scientifico, dalla medicina all’ingegnere, ma anche per le scelte di investimento o l’assistenza alla clientela. E, strano ma vero, per il giornalismo, l’editoria, l’arte e la cultura in generale. Forse però non è tutto oro quel che luccica.sta prendendo piede anche nel campo dell’arte e dello spettacolo – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)A insinuare il sospetto che qualnon torni è ...