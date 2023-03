L’intelligenza artificiale è l’ultima frontiera dell’innovazione | sarà una rivoluzione o una minaccia per la società? di R Gianola

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 marzo 2023) Quanti posti di lavoro ci farà perdere? E quanti ne creerà? Sostituirà gli insegnanti, i medici, i giornalisti? È unaper le nostre vite oppure un’opportunità di progresso per l’umanità?ci piomba in casa e, come fosse un’ospite inattesa, non sappiamo come prenderla: un pericolo per la democrazia, come ha scritto il New York Times in un editoriale, o la strada verso la felicità? L’economista francese Thomas Piketty, studioso delle diseguaglianze e del capitalismo, ha ricordato cheapplicata da McDonald’s cuoce gli hamburger e frigge le patatine. Un esempio banale per dimostrare come l’innovazione sia già entrata nella vita quotidiana, nelle imprese, nella produzione, nello studio. Sostituisce le persone al lavoro. I giornali, le università, ...