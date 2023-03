L'influencer onesta in lacrime su TikTok: «Troppe minacce, non voglio far parte di questo mondo». Cosa è successo (Di venerdì 10 marzo 2023) Onestà o disonestà? Chi può dirlo? A quanto pare su TikTok tutti... e nessuno. Lo scontro tra l'influencer Allydollina e l'influencer onesta, così si fa... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Onestà o disonestà? Chi può dirlo? A quanto pare sututti... e nessuno. Lo scontro tra l'Allydollina e l', così si fa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotSoG2 : @ItsPlutone Già la situazione influencer onesta per me si basava sul nulla, lei poi totalmente inopportuna e con fi… - ItsPlutone : @NotSoG2 Dato che ultimanente mi sta ? particolarmente ? antipatica (soprattutto per la questione influencer onesta… - farcelamai : @laelis_b Fresca fresca sulla torta, è entrata su una polemica tra influencer (influencer onesta e allidollina mi p… - azzumel : @lauraboom1 Infatti ho il feed di tik tok ora invasa da questa polemica. Io unfollowata dopo che con l'influencer o… - Youngwildnpoor : Mi fa ridere chi pensa che una certa influencer che si autodefinisce onesta (ma poi sostiene di non essere influenc… -