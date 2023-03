L’infinito più o meno, il nuovo singolo di Francesco Renga e Nek (Di venerdì 10 marzo 2023) Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo: questo è “L’infinito più o meno” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo Francesco Renga e di Nek Filippo Neviani in radio e digitale dal 10 marzo. Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa il nuovo progetto discografico condiviso, ed è disponibile in pre-save e pre-add qui: https://epic.lnk.to/linfinitopiuomeno. In attesa dell’evento celebrativo il prossimo 5 settembre all’Arena di Verona, a grande richiesta si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ... Leggi su zon (Di venerdì 10 marzo 2023) Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cuie Nek lasciano il posto ae Filippo: questo è “più o” (Epic/Sony Music), ile di Nek Filippo Neviani in radio e digitale dal 10 marzo. Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa ilprogetto discografico condiviso, ed è disponibile in pre-save e pre-add qui: https://epic.lnk.to/linfinitopiuo. In attesa dell’evento celebrativo il prossimo 5 settembre all’Arena di Verona, a grande richiesta si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ...

