Lineker lascia programma Bbc dopo bufera su tweet

(Di venerdì 10 marzo 2023) Gary, ex centravanti dell'Inghilterra oggi volto noto della tv,la conduzione delsportivo 'Match of the Day' in onda sulla Bbc. Lo ha comunicato l'emittente pubblica ...

La Bbc sospende Gary Lineker: aveva definito nazisti i provvedimenti del governo sull'immigrazione la Repubblica

