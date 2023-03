Lineker e la decisione choc della Bbc dopo il post antigovernativo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Bufera su una leggenda del calcio inglese: Garylascerà la conduzione del programmaBbc sul calcio, ‘Match of the Day', finché «non verrà raggiunto un accordo sul suo utilizzo dei social media. L'ex calciatore e giornalista era il commentatore principeBbc e laè arrivatache ha accostato la stretta sui migranti del governo conservatore al nazismo.aveva un contratto record da un milione e mezzo di euro all'anno: l'ex attaccante e capitanonazionale dei Tre Leoni era stato convocato dall'azienda per «ricordargli le sue responsabilità» quale ‘voce' di una compagnia pubblica che si regge sul canone. Nel mirino è finito il tweet con cuihaato il video del ministro dell'Interno, ...