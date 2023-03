L’imprenditoria fiorentina è calata negli ultimi 9 anni dell’1 | 5%

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 10 marzo 2023) Se (dalle 109.266 imprese del 2013 alle 107.628 del 2022), diverso è il caso di quella straniera che, nello stesso periodo di tempo, è cresciuta del 29,6% (dalle 14.372 alle 18.622 imprese). Quasi 2 imprese su 10 oggi, nella Città Metropolitana di Firenze, sono guidate da imprenditori stranieri. Un esercito di 20.882 imprenditori, il 14,7% del totale (quasi 5 punti percentuali in più rispetto al dato medio nazionale), in crescita del 24,3%10, in base al Rapporto della Fondazione Leone Moressa per il 2021. Secondo i dati della Camera di Commercio di Firenze, si tratta di imprese localizzate per il 71,1% nell’area urbana, per il 17.2% nell’Empolese Valdelsa, per il 5,8% nel Mugello Val di Sieve, per il 3% nel Chianti e per il 2,9% nel Valdarno Superiore. I settori che la fanno da padrone ...