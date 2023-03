L' immigrato sconvolge Del Debbio | Perché odio l' Italia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) "Io,, vi spiegol'". La testimonianza choc è di un ragazzo giovanissimo, di origini extracomunitarie manissimo, che in studio a Dritto e rovescio su Rete 4 illustra con grande calma e pacatezza cosa lo sta allontanando daglini in maniera forse irrimediabile e irreversibile. "Se tu per tutta la vita lei nel paese in cui sei nato ti senti dire neg***o, marocchino di mer***a o vucumprà e per una vita ti senti insultato dai tuoi stessi amici di classe, io crescendo e arrivando alle medie a un certo punto mi ricordo di te che per 5 anni alle elementari mi dicevi neg***o, marocchino e vucumprà e tutto questo automaticamente alimenta un". "C'è stato anche un episin giro per la città, ...