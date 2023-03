Licenziato per aver detto lesbica a una collega. La Corte di Cassazione dà ragione al datore di lavoro (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – “Come sei incinta tu? Non sei lesbica?”. A causa di questa battuta rivolta a una collega un autista di Tper spa, società emiliana di trasporto pubblico, è stato Licenziato in tronco. Per la Corte di Cassazione, il licenziamento non solo è legittimo, ma il dipendente non ha nemmeno diritto ad alcuna indennità. Licenziato per aver detto lesbica a una collega La Corte di Cassazione è intervenuta sul caso, accogliendo il ricorso dell’azienda, dopo che nel 2020 la Corte di Appello di Bologna si era espressa ritenendo eccessivo il licenziamento e riportando il tutto a un recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – “Come sei incinta tu? Non sei?”. A causa di questa battuta rivolta a unaun autista di Tper spa, società emiliana di trasporto pubblico, è statoin tronco. Per ladi, il licenziamento non solo è legittimo, ma il dipendente non ha nemmeno diritto ad alcuna indennità.pera unaLadiè intervenuta sul caso, accogliendo il ricorso dell’azienda, dopo che nel 2020 ladi Appello di Bologna si era espressa ritenendo eccessivo il licenziamento e riportando il tutto a un recesso unilaterale da parte deldi, ...

