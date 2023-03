Libro dei Fatti: La Russa incontra Marra: "Il valore della memoria e della corretta informazione" (Di venerdì 10 marzo 2023) "Il valore della memoria storica, custodita e aggiornata anno per anno dal 'Libro dei Fatti', e della corretta informazione fin dalla verifica delle fonti e della loro attendibilità" è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) "Ilstorica, custodita e aggiornata anno per anno dal 'dei', efin dalla verifica delle fonti eloro attendibilità" è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Il mondo dei #guerratroll e del #sestopolo è bellissimo. Quando alle domande provocatorie rispondevo: “lo trova scr… - Linkiesta : Il Paese che preferisce leggere il Frate Indovino dei manuali di autoaiuto Quasi 13mila italiani hanno comprato “P… - davidebanzato : 'Da dove può partire ciascuno di noi?' La domanda giusta è: sono una persona che vive a servizio o sono uno sfrutta… - Nibbionero : RT @Nibbionero: @SicilianoSum Non so se il libro è ancora disponibile. So che è stato uno dei più ostracizzati e ignorati dal mainstream. U… - Nibbionero : @SicilianoSum Non so se il libro è ancora disponibile. So che è stato uno dei più ostracizzati e ignorati dal mains… -