“L’ha nascosto nella valigia di Edoardo”. GF Vip 7, la scoperta su Antonella dopo la squalifica (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip 7 lasciando senza parole la fidanzata Antonella Fiordelisi, gli altri concorrenti e i telespettatori del reality show in onda su Canale 5. L’annuncio è arrivato in apertura di puntata, la quarantesima, da Alfonso Signorini dopo il primo ammonimento di Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è stato punito per aver rotto una stecca del biliardo e aver pronunciato parolacce. “Edoardo, siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello, ma anche da me personalmente, persino qualche giorno fa in confessionale – ha spiegato il conduttore del GF Vip – per il tuo comportamento spesso aggressivo e provocatorio”. Un comportamento che il volto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)Donnamaria è statoto dal GF Vip 7 lasciando senza parole la fidanzata AntoFiordelisi, gli altri concorrenti e i telespettatori del reality show in onda su Canale 5. L’annuncio è arrivato in apertura di puntata, la quarantesima, da Alfonso Signoriniil primo ammonimento diTavassi. Il fratello di Guendalina è stato punito per aver rotto una stecca del biliardo e aver pronunciato parolacce. “, siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello, ma anche da me personalmente, persino qualche giorno fa in confessionale – ha spiegato il conduttore del GF Vip – per il tuo comportamento spesso aggressivo e provocatorio”. Un comportamento che il volto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MissAntropa666 : @eleonmars @interiordeSaria “Amica tua” “quella là” ma non era lei che accusava di vigliaccheria chi non taggava? S… - FaiSempBurdell : @Voormas E chi non ne ha, è proprio sta voglia infantile di dirla e vedere di nascosto l'effetto che fa, che ci man… - baboskibe : RT @VanityFairIt: Per 10 anni ha avuto un segreto, nascosto nella metà destra del suo viso. Poi ha smesso di truccarsi e ha iniziato a racc… - iconaclima : Nascosto sotto una situazione apparentemente normale, l’#inverno da poco concluso ha in realtà mostrato due facce o… - V1NC3470 : @NicolaPorro @NicolaPorro seriamente credi che li buttasse? Sembra più la versione data agli inquirenti che stanno… -