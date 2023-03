L' ex tronista accusata di stalking si difende | La vera vittima sono io

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #UominieDonne, Federica Aversano accusata di stalking dall’ex compagno: aperta un’inchiesta L’ex tronista, indaga… - casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tronista di Uomini e donne ed influencer accusata per stalking dall’ex: scattano le inda… -

Federica Aversanodi stalking, l'exdi Uomini e Donne si difende: 'Sono io la vittima' Rosa Perrotta in lacrime: 'Sono crollata, per noi mamme il senso di colpa è sempre dietro l'...Federica Aversano , l'exdi Uomini e Donne denunciata per stalking dal suo ex, risponde alle accuse in una nota ... come sono stata, ma viceversa sono io la vittima di questa triste ...Federica Aversano , l' exdi Uomini e Donne , alcune settimane fa era finita al centro di un caso giudiziario nel quale è statadi stalking . La denuncia arrivava direttamente dal suo ex compagno che ...

La verità di Federica Aversano, l'ex "tronista" accusata di stalking: la vittima sono io napoli.corriere.it

Federica Aversano, l'ex tronista di Uomini e Donne denunciata per stalking dal suo ex, risponde alle accuse in una nota affidata ai suoi legali gli avvocati Raffaele e ..."Sono disponibile a spiegare le ragioni di questa persecuzione che sto subendo con modi poco “eleganti”, il tutto mosso da un miscuglio di frammenti di vendetta e di gelosia,al sol fine di calunniarmi ...