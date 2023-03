L' ex pm Pennisi | Non si indagò sui rapporti clan-Sx Gasparri Fi ad Affari | Ci sono le carte | tiratele fuori

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 10 marzo 2023) L'ex pm Roberto, per anni alla Procura nazionale antimafia e riconosciuto esperto di ‘Ndrangheta, ha raccontato che alcuni suoi colleghi in magistratura non hanno voluto indagare itra criminalità organizzata e potere politico in Emilia. La ‘ndrangheta è presente e radicata in Emilia dagli anni ‘80, mafia e camorra anche da prima. Basti pensare che per anni alle elezioni del sindaco di Reggio Emilia i candidati attaccavano i manifesti elettorali anche a Cutro, una delle capitali della ‘ndrangheta. E che i politici emiliani facessero a gara per partecipare alla processione del Santissimo Crocefisso, un evento simbolico di grande importanza per ilGrande Aracri, egemone in Emilia. Segui sutaliani.it