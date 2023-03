L’esito degli esami di Chiesa e Di Maria: i tempi di recupero (Di venerdì 10 marzo 2023) La Juventus è sempre più una protagonista in Europa League, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato la vittoria nell’andata degli ottavi di finale contro il Friburgo. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Angel Di Maria. Lo stesso argentino ha lasciato il campo con un problema fisico, preoccupazione anche per l’infortunio di Federico Chiesa. La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha aggiornato sull’infermeria. “Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 marzo 2023) La Juventus è sempre più una protagonista in Europa League, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato la vittoria nell’andataottavi di finale contro il Friburgo. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Angel Di. Lo stesso argentino ha lasciato il campo con un problema fisico, preoccupazione anche per l’infortunio di Federico. La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha aggiornato sull’infermeria. “Federicoe Angel Diquesta mattina sono stati sottoposti presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Juventus, l'esito degli esami di Chiesa e Di Maria - infoitsport : Juventus-Sampdoria: l’esito degli esami di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro - sportli26181512 : Milan, infortunio per Messias: l'esito degli esami strumentali: Brutte notizie per Stefano Pioli che dovrà fare a m… - TMWSampdoria : Verso Juventus - Sampdoria, l'esito degli esami per Alex Sandro Chiesa e Di Maria - MilanSpazio : ULTIM’ORA – Infortunio Messias: l’esito degli esami -