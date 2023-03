«Lesbica» è un insulto discriminante: la Cassazione conferma il licenziamento (Di venerdì 10 marzo 2023) La Suprema Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva giudicato il provvedimento di licenziamento eccessivo per un autista che aveva insultato una collega. Per i giudici è «discriminazione», non solo «condotta inurbana» Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 marzo 2023) La Suprema Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva giudicato il provvedimento dieccessivo per un autista che aveva insultato una collega. Per i giudici è «discriminazione», non solo «condotta inurbana»

