Leo Pari | la «faticosa sincerità» di ‘Amundsen’

Si intitola Amundsen il nuovo album di Leo Pari, in uscita venerdì 10 marzo su tutti gli store digitali e in formato CD e Vinile. Dieci brani in cui il cantautore si mette completamente a nudo, cogliendo a pieno la metafora delle esplorazioni di Roald Amundsen che, in questo progetto, diventano ricerche all'interno di sé. «Mi sono imbattuto casualmente nella storia di Amundsen, leggendo un libro. – ci dice Leo Pari – Mi è scattato in mente un parallelismo tra la vita di un esploratore e quella di un artista, che secondo me dovrebbe essere dedicata alla ricerca di qualcosa di nuovo e sempre inesplorato. Avevo intenzione di fare un album che parlasse molto di interiorità e di vita. In qualche modo è stato lampante il parallelismo tra le valli polari e la parte più intima di ciascuno di noi, che spesso è inesplorata. Ed è un percorso impervio quello che ...

