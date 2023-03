L’emergenza idrica mette in ginocchio il Piemonte (Di venerdì 10 marzo 2023) E’ uno scenario drammatico quello legato alla crisi idrica che attanaglia il Piemonte insieme a molte aree del Paese. Una questione che per decenni si riteneva riguardasse principalmente l’Italia meridionale e insulare. E’ proprio in Piemonte non piove. Fiumi come rivoli, laghi prosciugati e raccolti compromessi. Il rischio siccità per l’imminente estate è molto forte e non conosciamo i termini in cui si manifesterà un problema certo. Purtroppo questa emergenza non sembra avere l’attenzione che merita rispetto al resto d’Europa e, fuori dagli addetti ai lavori, la percezione di gravità del problema è ancora alquanto bassa. In discussione vi sono intere filiere di coltivazioni e allevamenti oltre all’ordinario utilizzo dell’acqua nelle nostre case, mentre la forte diminuzione del flusso dei corsi d’acqua può ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 10 marzo 2023) E’ uno scenario drammatico quello legato alla crisiche attanaglia ilinsieme a molte aree del Paese. Una questione che per decenni si riteneva riguardasse principalmente l’Italia meridionale e insulare. E’ proprio innon piove. Fiumi come rivoli, laghi prosciugati e raccolti compromessi. Il rischio siccità per l’imminente estate è molto forte e non conosciamo i termini in cui si manifesterà un problema certo. Purtroppo questa emergenza non sembra avere l’attenzione che merita rispetto al resto d’Europa e, fuori dagli addetti ai lavori, la percezione di gravità del problema è ancora alquanto bassa. In discussione vi sono intere filiere di coltivazioni e allevamenti oltre all’ordinario utilizzo dell’acqua nelle nostre case, mentre la forte diminuzione del flusso dei corsi d’acqua può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nuovasocieta : L’emergenza idrica mette in ginocchio il Piemonte - giuliog : RT @TgrRaiLombardia: Si aggrava l'emergenza idrica in Lombardia: nel bresciano elicotteri sorvolano le aree montuose a caccia di sorgenti h… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Si aggrava l'emergenza idrica in Lombardia: nel bresciano elicotteri sorvolano le aree montuose a caccia di sorgenti h… - TgrRaiLombardia : Si aggrava l'emergenza idrica in Lombardia: nel bresciano elicotteri sorvolano le aree montuose a caccia di sorgenti - NewsTV_0 : ?? #Siccità, continua a peggiorare l'emergenza nella pianura Padana In #Piemonte salgono da 7 a 19 i Comuni 'al mas… -