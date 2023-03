L’Eintracht ricorre al Tar contro il divieto di trasferta per i tifosi (Il Fatto quotidiano) (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo riporta il Fatto quotidiano che scrive come L’Eintracht Francoforte si sia affidata a un pool di legali italiani per chiedere una sospensiva urgente del provvedimento adottato su disposizione del prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Nel ricorso viene citato un precedente del 2018: in occasione di un match a Marsiglia, fu imposto ai tifosi delL’Eintracht di non circolare per le strade della città dalle 8 alle 22 impedendo sostanzialmente la trasferta. Anche in quel caso, la società impugnò il provvedimento ma non ottenne alcun risultato che sbloccasse la situazione prima dell’incontro. Le autorità italiane temono però incidenti e scontri fra tifosi in occasione della partita di ritorno di Champions fra Napoli ed Eintracht. Ad alzare il livello di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo riporta ilche scrive comeFrancoforte si sia affidata a un pool di legali italiani per chiedere una sospensiva urgente del provvedimento adottato su disposizione del prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Nel ricorso viene citato un precedente del 2018: in occasione di un match a Marsiglia, fu imposto aideldi non circolare per le strade della città dalle 8 alle 22 impedendo sostanzialmente la. Anche in quel caso, la società impugnò il provvedimento ma non ottenne alcun risultato che sbloccasse la situazione prima dell’in. Le autorità italiane temono però incidenti e scontri frain occasione della partita di ritorno di Champions fra Napoli ed Eintracht. Ad alzare il livello di ...

