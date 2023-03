L’Eintracht non ci sta e ‘sfida’ la Prefettura di Napoli: ricorso al Tar contro il divieto di trasferta per i tifosi negli ottavi di Champions (Di venerdì 10 marzo 2023) La prima volta di una trasferta negata ai tifosi di una squadra straniera arriverà in tribunale. L’Eintracht Francoforte ha deciso di avviare un’azione legale contro l’ordinanza del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per il ritorno degli ottavi di Champions League contro la squadra di Luciano Spalletti. Le speranze di ottenere la riapertura del settore ospiti dello stadio Maradona entro mercoledì 15 sono remote, secondo quanto spiegato da Philipp Reschke, membro del Cda del club tedesco, ma la società ha intenzione di farne una questione di principio e ‘sfida’ Prefettura e Viminale nel campo del merito: “Ci stiamo preparando a una procedura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) La prima volta di unanegata aidi una squadra straniera arriverà in tribunale.Francoforte ha deciso di avviare un’azione legalel’ordinanza del Prefetto di, Claudio Palomba, che ha disposto ildi vendita dei biglietti per il ritorno deglidiLeaguela squadra di Luciano Spalletti. Le speranze di ottenere la riapertura del settore ospiti dello stadio Maradona entro mercoledì 15 sono remote, secondo quanto spiegato da Philipp Reschke, membro del Cda del club tedesco, ma la società ha intenzione di farne una questione di principio ee Viminale nel campo del merito: “Ci stiamo preparando a una procedura ...

