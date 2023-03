"Lei non mi risponde!". Amodeo contro il governo, Cruciani lo zittisce | Video (Di venerdì 10 marzo 2023) "Il governo è responsabile o no?". Giuseppe Cruciani pone questa domanda più volte a Orlando Amodeo, il medico calabrese tra i primi ad accusare la mancanza di soccorsi tempestivi che avrebbe portato al naufragio di Cutro e alla strage di migranti a poche decine di metri dalle acque della Calabria. Cruciani, conduttore della Zanzara su Radio 24, e Amodeo (moto attivo politicamente e sul piano umanitario nonché candidato in passato con Sinistra italiana) si fronteggiano a Dritto e rovescio, su Rete 4. Il primo è in studio da Paolo Del Debbio, il secondo in collegamento. I toni sono aspri. "I salvataggi si fanno in mare - incalza il dottor Amodeo -, non si fanno sulla costa. Perché sulla costa può succedere la tragedia, quello che è successo. Questo è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) "Ilè responsabile o no?". Giuseppepone questa domanda più volte a Orlando, il medico calabrese tra i primi ad accusare la mancanza di soccorsi tempestivi che avrebbe portato al naufragio di Cutro e alla strage di migranti a poche decine di metri dalle acque della Calabria., conduttore della Zanzara su Radio 24, e(moto attivo politicamente e sul piano umanitario nonché candidato in passato con Sinistra italiana) si fronteggiano a Dritto e rovescio, su Rete 4. Il primo è in studio da Paolo Del Debbio, il secondo in collegamento. I toni sono aspri. "I salvataggi si fanno in mare - incalza il dottor-, non si fanno sulla costa. Perché sulla costa può succedere la tragedia, quello che è successo. Questo è il ...

