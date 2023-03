Legge europea per la libertà dei media | audizione del ministro Sangiuliano

(Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA – Giovedì 16 marzo le Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera svolgono l’deldella Cultura, Gennaro(foto), nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi dinell’ambito del mercato interno (per ladei) e modifica la direttiva 2010/13/ Ue. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

