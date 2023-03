Legamento d’amore non funziona?

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 10 marzo 2023) La decisione di ricorrere a unnel caso di un amore non corrisposto è sicuramente molto importante per un individuo. I suoi sentimenti sono così forti e la sua sofferenza così grandi, che non riesce ad accettare di vivere senza la persona amata. Pertanto, desidera assolutamente che il rituale funzioni, ma ci sono anche persone che temono che tale rito di magia possa non avere effetto. Quindi, il? La risposta è sì, se correttamente eseguito (affidandosi ad un operatore esoterico esperto https://www.legamentidamorecongaranzia.com/ ) e se la persona che lo richiede (il committente) ci crede fermamente. Possono esserci dei casi in cui potrebbe essere necessario ripetere il rito per fortificarne gli effetti oppure perché non è stato totalmente efficace. Se però ...