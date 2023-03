Lega Pro, Marani: «In Serie C situazione gravissima, vi svelo il piano» (Di venerdì 10 marzo 2023) Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato della situazione della Serie C: le dichiarazioni per il rilancio Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato in un’intervista al Guerin Sportivo. LE PAROLE – «La sostenibilità dei club è il primo impegno, la situazione è gravissima se ci guardiamo intorno. In C le gestioni durano poco, non possiamo permetterci di perdere imprenditore di valore disposti ad investire nel calcio. Dobbiamo creare le condizioni perché rimangano e in sicurezza, quindi badare a costi e ricavi, diminuire i primi e aumentare i secondi, cercando di tenere sotto controllo la forbice che si crea. Il secondo punto è Legato ai giovani. Per questo punto molto su Gianfranco Zola: lo conosco da una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Matteo, presidente dellaPro, ha parlato delladellaC: le dichiarazioni per il rilancio Matteo, presidente dellaPro, ha parlato in un’intervista al Guerin Sportivo. LE PAROLE – «La sostenibilità dei club è il primo impegno, lase ci guardiamo intorno. In C le gestioni durano poco, non possiamo permetterci di perdere imprenditore di valore disposti ad investire nel calcio. Dobbiamo creare le condizioni perché rimangano e in sicurezza, quindi badare a costi e ricavi, diminuire i primi e aumentare i secondi, cercando di tenere sotto controllo la forbice che si crea. Il secondo punto èto ai giovani. Per questo punto molto su Gianfranco Zola: lo conosco da una ...

